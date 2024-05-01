شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: يجب السماح للمحققين بالوصول إلى المقابر الجماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير اكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.

وأفاد جوتيريش في تصريح اليوم الأربعاء، بأن الحرب دمرت النظام الصحي في غزة، مشيرًا إلى أن التقارير كشفت عن مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي.

حماية المستشفيات

وطالب جوتيريش بحماية المستشفيات والعاملين الصحيين وجميع المدنيين، واحترام حقوق الإنسان للجميع، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وحذر من أن تصعيد العنف سيكون له تداعيات خطيرة على الفلسطينيين في غزة والمنطقة بأسرها.

وفي ختام تصريحاته، أكد جوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الحل الدائم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعيًا إلى التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.