الخليج اليوم .. الإمارات تؤكد أهمية وقف النار في غزة وتجنّب توسع الصراع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت الإمارات أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتجنّب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار سموه إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد، لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة، وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد سموه على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف، وحماية أرواح المدنيين، وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة، عبر ممرات آمنة، ودون عوائق، وبشكل مكثف ومستدام.

وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أكد، في اجتماع «السداسي العربي» الوزاري، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل على أساس «حل الدولتين».

وشدد سموه على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما أكد سموه على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، وحرصها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق التنمية والازدهار للشعوب كافة.