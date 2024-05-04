الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني الوضع في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش القمة الإسلامية المنعقدة في غامبيا.

وذكر موفد قناتي "العربية" و"الحدث" أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الوضع في غزة والتطورات بالمنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد شدد اليوم، خلال كلمته أمام القمة، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، التقى عبداللهيان بنظيره المصري سامح شكري اليوم في غامبيا، وشدد الوزيران على رفض البلدين التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.