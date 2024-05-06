شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يبحث مع نظيره الإسرائيلى هدنة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلى يوآف جالانت اتصالا هاتفيا لمناقشة المفاوضات الجارية بشأن الرهائن وجهود المساعدة الإنسانية والعملية البرية المحتملة فى رفح، بحسب سكاى نيوز.

وأعرب الوزير أوستن عن تعازيه لجنود الجيش الإسرائيلى الذين قتلوا وجرحوا فى هجوم صاروخى وقذائف هاون أطلقتها حماس من رفح على معبر كرم أبو سالم.

وأكد أوستن مجددا التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع الرهائن وشدد على ضرورة أن تتضمن أى عملية عسكرية إسرائيلية محتملة فى رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.