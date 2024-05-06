شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وأذربيجان يوقعان اتفاقا لإعفاء مواطنى البلدين من التأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت المملكة المغربية مع جمهورية أذربيجان، بعاصمة جامبيا بانجول، اتفاقًا للإعفاء من التأشيرة بالنسبة لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر العادية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ15 للقمة الإسلامية، والتي افتتحت فعالياتها من قبل وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأذري جيهون بايراموف، واللذين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الثنائي بالقطاع السياحي، وتسهيل دخول مواطني المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، الذين يحملون جوازات سفر عادية سارية الصلاحية إلى البلدين لأسباب سياحية فقط.



وفي السياق، أجرى وزير الخارجية المغربي سلسلة من المباحثات مع نظرائه من: اليمن، والنيجر، وبروناي، والجابون، ومالي، وجامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وتركيا، والسودان وبوركينا فاسو؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.