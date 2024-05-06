شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش في تصريح له اليوم، أن قرار إعادة فتح الميناء جاء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية.

وأشار إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل الصادرات المصرية.