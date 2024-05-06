الخليج اليوم .. السعودية تخصص 2.5 مليار دولار لمبادرة "خضراء"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة سخرت مبلغ 2.5 مليار دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف، خلال الملتقى الوطني للتشجير، أن المملكة جزء من المجتمع الدولي، وإعادة تأهيل الأراضي، وجودة الحياة، من أهم المصالح لتفادي التصعيد الأمني.

ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي مبادرة إقليمية تقودها السعودية بهدف الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.

ومن خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحا كبيرا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في نوفمبر 2022 أن المملكة تعتزم تشكيل واستضافة الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع تخصيص 2.5 مليار دولار دعما لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة، وذلك بهدف تسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.