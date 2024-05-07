شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. المنتدى الخاص يعزز تعاون الدول العربية في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت أعمال المنتدى العربي الخاص "أثر تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد"، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف المعنيين من البلدان العربية، لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في تقييم أثر الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والاستجابات الممكنة من المنظور الدولي للاستفادة من التجارب ذات الصلة في الدول العربية وغير العربية.

جاء ذلك خلال أعمال المنتادى التي عُقدت في القاهرة اليوم الاثنين، بعنوان "تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات"، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وذلك على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وشارك في أعمال المنتدى وفد من المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وتناول المنتدى عدة جلسات عمل.

تداعيات التطورات الجارية

ووفرت الجلسة للدول الأطراف فرصة لمناقشة تداعيات التطورات الجارية في المنطقة العربية في رصد وتقييم أثر تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فضلًا عن تبادل الأفكار والطرق الممكنة للقيام بذلك.

كما أنها فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين ممثلي الدول العربية من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والخبراء المستقلين والممثلين عن جهات مانحة ومنظمات إقليمية ودولية.



توظيف التكنولوجيا

كما شمل جدول أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان "توظيف التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته"، حيث تهدف الجلسة إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنيين من البلدان العربية لتبادل وجهات النظر والخبرات المتاحة بشأن دور التكنولوجيا والتوجه نحو الرقمنة في المنطقة العربية وأثره في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار منظم.

إلى جانب تسليط الضوء على أهمية إقرار تشريعات ناظمة لهذا الموضوع، يمكن من خلالها تعزيز وتقوية دور التكنولوجيا، والركون إليها في قيام الدولة بأنشطتها بكل سهولة ويسر، ويكفل للمواطن تلقي الخدمات في إطار من النزاهة والشفافية والمساواة.

عرض الإنجازات وبلورة الأخبار

وشكّلت هذه الجلسة للحضور فضاء مفتوحًا لتبادل وعرض الإنجازات والوقوف على التحديات وبلورة الأفكار، والتوجهات المستقبلية الهادفة لخلق توجهات عربية قوية تدعم الاعتماد على التكنولوجيا في تقوية وتعزيز جهود الوقاية من الفساد ومكافحته.

وبحثت الجلسة دور الركون للتكنولوجيا وأهميته في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



تعزيز دور القطاع الخاص

وتضمن جدول أعمال المنتدى كذلك جلسة بعنوان "تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد في الدول العربية".

وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف المعنيين من البلدان العربية لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات المستجدة في المنطقة العربية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد والاستجابات الممكنة من المنظور الدولي للاستفادة من التجارب ذات الصلة في الدول العربية وغير العربية.

ووفرت الجلسة للدول الأطراف فرصة لمناقشة تداعيات التطورات الجارية في المنطقة العربية في دعم جهود القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وتبادل الأفكار والطرق الممكنة لتعزيز النزاهة داخليًا في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.