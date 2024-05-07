من محمد عبده إلى بدر في ليلة الرحيل.. أنا أيضاً مصاب بالسرطان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في تجسيد واقعي لمقولة "دراما الواقع قد تفوق الخيال"، كشف المطرب السعودي محمد عبده عن إصابته بالسرطان وتلقيه علاجاً كيماويا، وجاء ذلك في تسجيلات صوتية بثها برنامج "تفاعلكم" عبر شاشة العربية.

استمع إلى الحوار المؤثر الذي دار بين فنان العرب #محمد_عبده، والشاعر الأمير الراحل #بدر_بن_عبدالمحسن، قبل ليلة من وفاته.#تفاعلكم pic.twitter.com/HvVkR4sqlj — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) May 5, 2024

— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom)



الدراما الواقعية المؤثرة التي تسببت في فيضان من مشاعر الحزن والصدمة للملايين في المنطقة، اكتلمت أركانها بحضور الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في تفاصيلها، فقد حاول "فنان العرب" مواساة الشاعر الراحل قبل وفاته بيوم واحد.

وقال محمد عبده في التسجيل المؤثر: "يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب وصديق العمر.. أنا وأنت شكلنا خريطة المملكة.. وخرجنا بكلمة واحدة مفهومة ومرغوبة".

وأضاف والدموع تغلبه: "أنت تتلقى العلاج بالكيماوي، وأنا مثلك أتلقى الآن العلاج بالكيماوي في باريس، إصابتنا بالمرض هي من محبة الله، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل من خدم بلاده مثلنا".

وأوضح مدير أعمال الفنان محمد عبده تفاصيل حالته الصحية لافتاً إلى أنه حاليا يسترد صحته بشكل كامل. وأضاف: "تقريبا هو خلص العلاج، وأعلن أنه في المرحلة الأخيرة من العلاج، وحاليا يسترد صحته بشكل كامل".

وكان الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، قد توفي السبت، عن عمر 75 عاما، بعد معاناة مع المرض، وقد شكل مع محمد عبده ثنائياً رسم بعضاً من ملامح القوة الناعمة للسعودية في العقود الماضية، على المستويين الأدبي والفني.