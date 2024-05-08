الخليج اليوم .. وزير المالية السعودي: عجز الميزانية "مقصود"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قلل وزير المالية السعودي محمد الجدعان من المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية السعودية وتأثيره المحتمل في الاقتصاد.

وقال الوزير السعودي في حوار مع "الاقتصادية" إن الحكومة تعد إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولوياتها، وأنها تنفذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام.

وأضاف "نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة لأهداف تنمية اقتصادية وليس عجزا سلبيا إجباريا كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".

وأشار الوزير الجدعان إلى أن الدولة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وستعزز الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام.

وأعلنت وزارة المالية الأحد الماضي الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 12.4 مليار ريال (حوالي 3.3 مليار دولار) وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 305.8 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: الاقتصادية