شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحذر من نوايا الاحتلال تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت باكستان من نوايا الاحتلال الإسرائيلي نحو تهجير المدنيين قسرًا من رفح التي تمثل آخر ملجأ للملايين من النازحين الفارين من الاعتداء الإنساني في قطاع غزة المحاصر.

وأدانت بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قافلتي مساعدات أردنية إغاثية متجهتين إلى قطاع غزة، مجددة في الوقت ذاته إدانتها بأشد العبارات غزو واستيلاء إسرائيل على معبر رفح.

جرائم ضد الإنسانية

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي أمس الخميس، على أن هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب وقفها.



وعدت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.