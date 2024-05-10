شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أمير الكويت: كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خطابا ساميا إلى الشعب.
وقال: كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها، واحترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم، ومؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
وقال: كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها، واحترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم، ومؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
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