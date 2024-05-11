شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسيف تحذر: عمليات الإغاثة فى قطاع غزة قد تتوقف خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) من أن تناقص مخزون الغذاء والوقود فى قطاع غزة قد يتسبب فى توقف عمليات الإغاثة خلال أيام، ويجبر المستشفيات على الإغلاق ويؤدى إلى تفاقم أزمة سوء التغذية.



ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ عن هاميش يونج، كبير منسقى الطوارئ فى اليونيسيف بقطاع غزة قوله "لم يدخل أى وقود أو مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ خمسة أيام .. هذه تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان ولكافة المنظمات الإنسانية".



وحذر يونج من أنه فى حال عدم تصحيح الوضع، فإن نقص الوقود يمكن أن يؤدى إلى توقف العمليات الإنسانية فى غضون أيام معدودة.



يذكر أن إسرائيل أغلقت معبرى رفح وكرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية والمواطنين كجزء من عمليتها العسكرية فى رفح الفلسطينية التى تحتضن أكثر من مليون شخص بعد فرارهم من القصف فى أجزاء أخرى من قطاع غزة.