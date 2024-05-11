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218 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 34971

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 218 على التوالي إلى 34971 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78641 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 28 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 69 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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