شكرا لقرائتكم خبر عن 218 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 34971 والان نبدء بالتفاصيل

القانون الدولي ينص على أنه يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين النازحين وحصولهم بشكل مستمر على الغذاء والمياه والرعاية الطبية#اليوم | #فلسطين | #غزة

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 218 على التوالي إلى 34971 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78641 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 28 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 69 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)