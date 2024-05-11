شكرا لقرائتكم خبر عن انتقد إسرائيل وبرأها.. واشنطن بوست: تزايد عزلة بايدن بسبب تقرير أسلحة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المقدم إلى الكونجرس الجمعة حول ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل انتهكت قانون حقوق الإنسان الدولى، ترك الرئيس الأمريكى جو بايدن فى عزلة متزايدة وأثار انتقادات من جميع أنحاء الطيف السياسى.

وأوضحت الصحيفة، أن تقرير وزارة الخارجية حول الحرب في غزة - الذي أشار إلى أن إسرائيل قد انتهكت على الأرجح القانون الدولي لكنها ظلت مؤهلة لتلقي المساعدات العسكرية الأمريكية – عكس كيف استهلكت مسألة الحرب فى غزة رئاسته وعقدت محاولته إعادة انتخابه.

ومثل الكثير من نهج بايدن، في بعض الأحيان، تجاه الحرب، أثار التقرير الذي صدر إلى الكونجرس الجمعة انتقادات من جميع أنحاء الطيف السياسي. ووصف التقدميون التقرير بأنه يفتقر إلى الوضوح الأخلاقي بشأن الكارثة الإنسانية، في حين وصفته الجماعات المؤيدة لإسرائيل بأنه أحدث مثال على تقويض الرئيس لحليف رئيسي في خضم الحرب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثناء الذي تلقاه بايدن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رده المبكر على هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل قد اختفى تقريبًا، وحل محله الحدة. وفي عام انتخابي اتسم بالفعل بالاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، يواجه بايدن خطر أن يعيق الناخبون الذين لا يوافقون على طريقة تعامله مع الحرب في غزة لأسباب متباينة طريقه إلى فترة ولاية ثانية.

قال راسل رايلي، مؤرخ رئاسي في مركز ميلر بجامعة فيرجينيا "هناك مجموعتان كبيرتان من الناخبين في الولايات المتحدة اليوم عندما يتعلق الأمر بالانقسامات الداخلية: الأشخاص الذين يريدون من الرئيس أن يوقف الغضب والأشخاص الذين يريدون من الرئيس أن يحل القضايا التي أثارت الغضب. المشكلة الأساسية التي يواجهها الرئيس هي أنه ليس لديه سوى القليل من السلطة الحقيقية للقيام بذلك".

وعرضت المذكرة التي صدرت يوم الجمعة، والمطلوبة بموجب توجيه رئاسي وقعه بايدن في فبراير، تقييما عاما نادرا حول ما إذا كانت إسرائيل قد اتبعت القانون الدولي عندما استخدمت الأسلحة الأمريكية لمواصلة حربها ضد حماس.

وأشار التقرير إلى أنه "من المعقول التقييم" أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك القانون الدولي في بعض الحالات.



