شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يبدأ هجوما واسعا على مدينة جباليا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم واسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من طلب وجهه للسكان بإخلاء المنطقة نحو غرب مدينة غزة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أن القوات بدات هجوما على جباليا.

وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم /الاثنين/ الماضى بدء عملية عسكرية فى رفح، موجهة تحذيرات لنحو 100 ألف مواطن بإخلاء شرق المدينة قسرا، وصباح يوم /الثلاثاء/ الموافق السابع من الشهر ذاته، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح الحدودى، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وبسيطرتها على معبر رفح، تكون قوات الاحتلال قد أغلقت المنفذ البرى الرئيسى الذى تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقى العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية.