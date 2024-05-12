شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، من جمهورية إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية عبر صالة المغادرة في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا، متوجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ياقوت خليل قوماس.

وذكرت قناة (الإخبارية السعودية) أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030 .