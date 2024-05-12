شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الـ 219 للعدوان.. رقم جديد للشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إحصائية جديدة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ 219 على التوالي. شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وسجل عدد الشهداء ارتفاعا إلى 35034 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78755 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 63 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية.

وبينت أنه أصيب 114 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.