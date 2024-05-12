شكرا لقرائتكم خبر عن 33 دولة تشارك في تمرين الأسد المتأهب 2024 بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

تمرين الأسد المتأهب 2024

مشاركة القوات السعودية في تمرين الأسد المتأهب

الدمام - شريف احمد - شهدت الأردن اليوم، انطلاق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024" بمشاركة 33 دولة.ويستمر التمرين العسكري حتى 23 مايو، ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تنفذها دول متحالفة ضد تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود.ويهدف التمرين الذي يستمر 12 يومًا إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة والجيوش المشاركة على العمل معًا في مواجهة التحديات والأخطار المحتملة.هذا إلى جانب تقوية الروابط وتبادل المعرفة والخبرات العسكرية بين القوات المشاركة.وتشارك وحدات من القوات المسلحة السعودية في تمرين "الأسد المتأهب 2024"وقال رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، إن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي.هذا إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.