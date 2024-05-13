شهيد ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومخيم البريج

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مصر تدعم جنوب إفريقيا

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومخيم البريج بقطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن فلسطينيًا استشهد وأصيب 3 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزًا طبيًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.



وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجيتها يوم الأحد، أن ذلك في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وظروف غير قابلة للحياة في القطاع، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.