شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد دعم بلاده ومساندتها لجهود الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، دعم بلاده ومساندتها لجهود جامعة الدول العربية؛ إيمانًا بدورها الفاعل في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف، وتعزيز التضامن بين الأشقاء.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور البحرين للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33 التي تستضيفها مملكة البحرين يوم الخميس المقبل.

وأطلع الأمين العام، ملك البحرين خلال اللقاء على الاستعدادات والتحضيرات النهائية الجارية لانعقاد القمة العربية، والقضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والترتيبات التي اتخذت لضمان نجاحها.

استعدادات انعقاد القمة العربية

أكدت مملكة البحرين، اكتمال استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، الذي سيعقد الخميس المقبل.



ووفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، جرى الانتهاء من كل الإجراءات والتحضيرات لاستضافة القمة العربية، إذ كثفت لجنة الإعداد والتحضير برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من وتيرة الإعداد والتنظيم من خلال اجتماعات متواصلة ومتابعة ميدانية على مدار الساعة، بما يضمن إنجاح القمة العربية.

وازدانت الشوارع الكبرى والطرق الرئيسية ومعالم مملكة البحرين، بأعلام الدول العربية الشقيقة وصور القادة، في مشهدٍ يعكس الوحدة والتضامن العربي في أروع صوره، احتفاءً وترحيبًا باستضافة المملكة لأعمال هذه القمة التاريخية.