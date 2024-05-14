الخليج اليوم .. قطر تستثمر 2.5 مليار دولار في قطاعات اقتصادية واعدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خصصت قطر حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري (نحو 2.47 مليار دولار) لتنفيذ التحول الرقمي الشامل من خلال زيادة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمته الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي الذي يقام تحت شعار "عالم متغير: اجتياز المجهول".

وأكد أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من 2023 نموا بنحو 1.6%، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.

وقال: "نحن في طريقنا نحو آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، وسوف تواصل الحكومة العمل لاستكمال وتعزيز بنى اقتصاد قطري متنوع، مدفوع بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوم بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهل لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال".

كما أعلن عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي "الفنار"، الذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية، وسيسهم في إثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية، منوها إلى مواصلة الحكومة استثمارها في مجال الطاقة، حيث ستكون قطر بحلول عام 2030 وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال، قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا.

(الدولار = 3.64 ريال قطري)

المصدر: قنا