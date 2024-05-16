شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لمدينة طولكرم فتحت نيرانها بكثافة صوب الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، إضافة إلى اقتحامها العشرات من المحال التجارية وتفجير محل للصرافة بعد الاستيلاء على ما بداخله من أموال.

بالتزامن مع ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في مدن نابلس والخليل وجنين وقلقيلية بالضفة الغربية، وفجرت العديد من المحال التجارية ومكاتب الصرافة بعد اعتقال أصحابها.