شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة يتخطى 35 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ222 على التوالي إلى 35272 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 79205 جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 39 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 64 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.