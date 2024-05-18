الخليج اليوم .. السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" حتى 2026

الرياض - كتب موسى القحطاني - فازت السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بانتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني المقبل، رئيساً للمجلس التنفيذي، خلال الفترة 2024 – 2026، وذلك بأغلبية الأصوات، وبذلك تصبح المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي لـ "الألكسو" للمرة الثالثة على التوالي، فيما أنتُخبت دولة قطر نائباً للرئيس، والمملكة الأردنية الهاشمية مقرراً.

بفوزها للمرة الثالثة .. ترسم السعودية خارطة طريق مؤسسية للمجلس التنفيذي



جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي عقب اجتماع المؤتمر العام في دورته 27 الذي اختتم أعماله أمس في جدة، حيث أبدى أعضاء المجلس الشكر والتقدير على ما تحقق من نتائج إيجابية وعمل تكاملي للمجلس التنفيذي خلال فترتي رئاسة المملكة العربية السعودية السابقتين التي امتدت إلى عامين وعشرة أشهر منذ يوليو من العام 2021م.

"نقلة مهمة"

وأكدت الدول العربية ممثلة في أعضاء المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"، على أهمية المضي قدماً واستمرار المجلس التنفيذي في رؤيته الجديدة والمتقدمة، واصفين ما أٌنجز بالنقلة المهمة في تاريخ المجلس نحو تعزيز دوره في دعم المنظمة وبرامجها لخدمة توجهاتها في العالم العربي، ورعاية مصالح الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

"السعودية ترسم خارطة الطريق"

إذ رسمت المملكة العربية السعودية خارطة طريق مؤسسية داخل المجلس التنفيذي، مما قاد المجلس إلى العمل بشكل فعال مع المنظمة وفق عمل تشاركي وتكاملي، وهو ما حول مشاريع الدول وتطلعات المنظمة إلى واقع ملموس بفضل تمكين العمل الجماعي، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وتنفيذ الأعمال برؤية مشتركة.

هاني المقبل - الرئيس التنفيذي لـ"الألكسو"

"دعم القيادة"

ورفع رئيس المجلس التنفيذي لـ "الألكسو" ممثل المملكة العربية السعودية هاني المقبل الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من تمكين ورعاية دائمتين للدور السعودي في الألكسو، مما انعكس على فاعلية هذا الدور ورئاسة السعودية للمجلس التنفيذي خلال دورتين سابقتين لتسهم بتأثير كبير دعم دائم لتطوير العمل في المنظمة.

وقدم المقبل شكره للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على الدعم والمتابعة خلال ترشح المملكة لرئاسة المجلس، مما أسهم في فوز المملكة بمقعد الرئاسة، مثمناً ما يقوم به وزير الثقافة من توجيه وإشراف لتسخير الإمكانات طيلة رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى عامين وعشرة أشهر ماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دعم طال مجالات عمل المنظمة كافة بما يخدم أهدافها مع جميع الدول العربية.



وقال المقبل: " نثمن للدول ثقتها، ونعي في المملكة العربية السعودية حجم هذه المسؤولية، ونقدر جلياً تصويتها للسعودية، التي مازالت تحرص على تعزيز العلاقات على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة وصناعة قرارات تناسب تطلعات الدول العربية بما يمكن مشاريعها ومبادراتها من خلال الثقافة والتربية والعلوم"، متطلعاً خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق مزيد من الإنجازات العربية المشتركة من خلال العمل الجماعي ورعاية مصالح الدول العربية وتمكين رؤاها ومقترحاتها لضمان عكسها على أرض الواقع وتنفيذها.