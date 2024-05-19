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"الإرياني" يثمّن دعم المملكة لحماية التراث والآثار اليمنية

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واس - عدن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ثمّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية لتعزيز جهود حكومة بلاده، من أجل حماية التراث والآثار اليمنية، وزيادة القدرات المؤسسية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية.
جاء ذلك في تصريح للوزير اليمني نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم.

دعم السعودية لحماية التراث والآثار اليمنية

ودعا "الإرياني" إلى عقد مؤتمر دولي للحفاظ على الآثار اليمنية وحمايتها، والعمل على تحشيد الموارد المالية والفنية اللازمة للمساعدة في حماية وصيانة آثاره.
كما دعا، إلى إبرام اتفاقيات للمساعدة في حماية الآثار اليمنية من الإتجار غير المشروع والعمل على إغلاق مصدر هام من مصادر تمويل الإرهاب في العالم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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