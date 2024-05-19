الخليج اليوم .. البيت الأبيض: سوليفان سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان يغادر واشنطن للقاء ولي العهد السعودي. وأضاف أن سوليفان سيبحث مع ولي العهد الحرب في غزة وجهود تحقيق السلام

وفي بيان أوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يسافر إلى المملكة العربية السعودية اليوم السبت للقاء رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المستمرة لتحقيق سلام وأمن دائمين في القطاع.

وفي يوم الأحد، سيسافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، لمناقشة الحرب في غزة، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، والأزمة الإنسانية، وأزمة اللاجئين.