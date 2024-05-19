اخبار الخليج

الخليج اليوم .. البيت الأبيض: سوليفان سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان يغادر واشنطن للقاء . وأضاف أن سوليفان سيبحث مع ولي العهد الحرب في غزة وجهود تحقيق السلام

 

وفي بيان أوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يسافر إلى المملكة العربية اليوم السبت للقاء رئيس الوزراء وولي العهد الأمير لمناقشة المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المستمرة لتحقيق سلام وأمن دائمين في القطاع.

 

وفي يوم الأحد، سيسافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، لمناقشة الحرب في غزة، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، والأزمة الإنسانية، وأزمة اللاجئين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا