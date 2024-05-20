الخليج اليوم .. الديوان الملكي: الملك سلمان يستكمل فحوصاته الطبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن بيان الديوان الملكي السعودي استكمال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الفحوصات الطبية التي أجريت له في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي، بياناً بشأن إجراء خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية، وجاء البيان:

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني، ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.