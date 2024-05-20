شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، تطورات الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة ومحيطها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجرى - خلال الاتصال - مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها فى شتى المجالات، إلى جانب بحث الترتيبات الأولية لزيارة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى باكستان، التى سيتم تحديد موعدها فى وقتِ لاحق باتفاق الطرفين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).