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وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، تطورات الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة ومحيطها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وجرى - خلال الاتصال - مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها فى شتى المجالات، إلى جانب بحث الترتيبات الأولية لزيارة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز آل سعود إلى باكستان، التى سيتم تحديد موعدها فى وقتِ لاحق باتفاق الطرفين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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