رئيس الإمارات يشيد بجهود السعودية من أجل راحة الحجاج

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بجهود المملكة العربية السعودية من أجل راحة الحجاج والجهود التى تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج مناسكهم فى أجواء ميسرة وآمنة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، مع الدكتور عمر حبتور الدرعى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، حيث اطمأن على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج فى الديار المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وقال "الدرعي" إن الشيخ محمد بن زايد، اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التى يقدمها مكتب شؤون حجاج الإمارات لتيسير أداء المناسك.. وحمله نقل تحياته إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق فى إتمام أداء مناسكهم..سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم..كما هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم فى أطيب حال.