مسيرة فى جنين تنديدا بمجزرة مدرسة التابعين وبالعدوان على الفلسطينيين

القاهرة - سامية سيد - شارك مواطنون في مدينة جنين ومخيمها، الليلة، بمسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وبالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وآخرها مجزرة مدرسة التابعين.

ونظمت المسيرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، جاب المشاركون فيها شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء القطاع.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى رص الصفوف للتصدي لجرائم الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية للفلسطينيين.