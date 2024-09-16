استشهاد لبناني وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة حولا

القاهرة - سامية سيد - استشهد لبناني وأصيب شخصان بجروح، اليوم /الإثنين/، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا بجنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بلدة حولا أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح.

وأشارت الوكالة إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية لأطراف وادي حسن وشيحين.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية، وكذلك تموضعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.