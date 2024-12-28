شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تستنكر حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بقطاع غزّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت سلطنة عُمان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزّة، وقيامها بإحراق مستشفى كمال عدوان، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه بالقوة، متجاهلةً كافة المطالب الدولية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وجددت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ - موقفها الراسخ في تحقيق السلام العادل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لأحكام القانون الدولي.