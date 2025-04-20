شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل.. هاجم عدد من المستوطنين المسلحين، اليوم الأحد، مزارعين وحطموا زجاج مركبة في بلدة "ترمسعيا" شمال شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عددا من المستوطنين، هاجموا مواطنين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في منطقة "الخلة" شرق البلدة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بقوة السلاح، وحطموا زجاج مركبة تعود لأحد الفلسطينيين.

يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل ثلاثة أيام بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وفي سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومستوطنيها.. سرق مستوطنون، الليلة الماضية، صهريجي مياه في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستوطنين سرقوا صهريجي مياه لسقي المواشي في منطقة "مراح علان"، شرقي خربة حمصة بالأغوار الشمالية.