رئيس لبنان: نٌقدر مواقف البحرين الداعمة لنا في مختلف المحافل الدولية والإقليمية

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولا عودة فيه ولبنان ينتظركم، وإن زيارة مملكة البحرين تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويسعدني أن ألبي دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لزيارة المملكة، تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا".



جاء هذا خلال لقاء عون مع وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع ملك البحرين وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين، ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".



وثمن عون الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية، مؤكدا أن هذه الزيارة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين لبنان والبحرين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

وقال: "نعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".