قمة المنامة تجدد التأكيد على مغربية الصحراء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأٍربعاء، في ختام دورته السادسة والأربعين المنعقدة بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

كما أشاد المجلس بقرار الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”.

ويأتي هذا الموقف انسجاما مع الدعم الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون الخليجي، للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.