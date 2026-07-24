مصر: الانتهاكات الإسرائيلية تزيد التصعيد في الأراضي الفلسطينية والمنطقة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير إسرائيلي وأعضاء في الكنيست وآلاف المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، والدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وقف الانتهاكات الإسرائيلية وجددت مصر مطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) This is a Twitter Status إدانة اقتحامات المستوطنين أدان وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.