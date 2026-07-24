في غارة جوية.. الجيش الصومالي يقضي على 18 عنصرًا إرهابيًا

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - قضت وحدات من الجيش الصومالي، بالتعاون مع شركاء دوليين، على 18 عنصرًا إرهابيًا في غارة جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة سولاي، جنوب منطقة تيدان، بإقليم هيران، وسط البلاد.ووفق وكالة الأنباء الصومالية أوضحت وزارة الدفاع في بيان، أنه إلى جانب العناصر التي قضي عليها، أُصيب 21 آخرون، إضافة إلى تدمير مركبة قتالية وعدد من المواقع والمخابئ، التي كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في المنطقة.وأكّدت الوزارة استمرار العمليات العسكرية لاستهداف معاقل الإرهابيين وقدراتهم، مع الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.