الارشيف / اخبار الخليج

إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار، وطالبت المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

Advertisements

قد تقرأ أيضا