انفجارات وأدخنة متصاعدة قرب مطار أربيل الدولي في العراق

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - سُمع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في إقليم كردستان في شمال العراق.

وسُمعت الانفجارات التي اعقبها تصاعد سحب دخان قرب المطار، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وفقاً للمراسل الذي شاهد كذلك طائرات مسيّرة تحلق فوق المدينة.

وتتعرض أربيل لهجمات بطائرات مسيرة منذ تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وايران في الشرق الأوسط.