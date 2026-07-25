إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

\u0627\u0644\u062f\u0645\u0627\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a 25 \u064a\u0648\u0644\u064a\u0648 2026 12:32 \u0635\u0628\u0627\u062d\u0627\u064b \u0643\u062a\u0628 \u0634\u0631\u064a\u0641 \u0627\u062d\u0645\u062f - \u0623\u0639\u0644\u0646\u062a \u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0627\u062e\u0644\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0646\u060c \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a\u060c \u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0635\u0627\u0641\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0630\u0627\u0631\u060c \u0648\u0637\u0627\u0644\u0628\u062a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0637\u0646\u064a\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0642\u064a\u0645\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0647\u062f\u0648\u0621 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0644\u0623\u0642\u0631\u0628 \u0645\u0643\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0646 \u0648\u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0623\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0639\u0628\u0631 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0631\u0633\u0645\u064a\u0629.