الارشيف / اخبار الخليج

إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم السبت، إطلاق صافرة الإنذار، وطالبت المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا