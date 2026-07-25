قوات الاحتلال تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أكثر من 64 فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس ورام الله والخليل، وتخللها اقتحام للمنازل وتخريب محتوياتها.

وفي موضوع متصل، هاجمت مجموعة من المستعمرين قرية بيرين شرق مدينة الخليل وهدمت جدران منزل، تزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا جديدًا شمال مدينة رام الله.

