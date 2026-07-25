الارشيف / اخبار الخليج

19 قتيلًا على الأقل في اصطدام حافلتين بسوريا

0 نشر
أ ف ب- دمشق 0 تبليغ

19 قتيلًا على الأقل في اصطدام حافلتين بسوريا

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - قُتل 19 شخصًا على الأقل، وأصيب نحو 30 آخرين، في حادث اصطدام حافلتين على طريق دمشق - دير الزور، بين منطقتي السخنة وتدمر بسوريا، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين "حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية"، من دون أن تفيد بعدد الضحايا في صفوف قواتها.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا