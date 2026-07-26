رومانيا تعزز دفاعاتها الجوية وسط تكرار اختراق المسيّرات الروسية

انتهاكات متكررة

الطائرات المسيّرة

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت رومانيا، الأحد، أنها ستستدعي السفير الروسي لديها، عقب إسقاط الجيش الروماني ثالث طائرة مسيّرة خلال ثلاثة أيام، في ظل تكرار اختراق المجال الجوي للبلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا إن مقاتلة من طراز إف-16 أسقطت طائرة مسيّرة فوق البحر الأسود بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الروماني، في ثالث عملية اعتراض من نوعها منذ الجمعة.وأكدت وزيرة الخارجية أوانا تويو أن بوخارست ستستدعي السفير الروسي احتجاجاً على ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة" للمجال الجوي الروماني.وأوضح الرئيس الروماني نيكوشور دان أن التحقيقات أظهرت أن المسيّرة التي أُسقطت الجمعة كانت من طراز "شاهد" الإيرانية، التي تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، بينما لا تزال التحقيقات جارية بشأن المسيّرتين اللتين أسقطتا السبت والأحد.وشدد الرئيس الروماني على أن استمرار انتهاك المجال الجوي لبلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أمر "غير مقبول".بدوره، رجح حلف شمال الأطلسي أن تكون المسيّرة التي أُسقطت الأحد روسية المنشأ، مشيراً إلى أن رومانيا ودولاً أخرى في الحلف تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية عبر اقتناء المزيد من أنظمة اعتراض الطائرات المسيّرة.وتأتي هذه التطورات بعد إدخال رومانيا، في نهاية يونيو الماضي، نظاماً أميركياً مضاداً للطائرات المسيّرة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما سبق أن أقر البرلمان الروماني في عام 2025 قانوناً يجيز إسقاط أي طائرة مسيّرة تنتهك المجال الجوي للبلاد.