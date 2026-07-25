وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا

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حودث تصادم الحافلات في سوريا

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم حافلتين على طريق دير الزور - دمشق في سوريا إلى 35 وفاة و30 إصابة، وفق السلطات السورية اليوم.وأوضحت وزارة الصحة السورية، بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء، أن منظومة الطوارئ رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاتها.ونُقل المصابين إلى مشافي حمص ودير الزور، مع تأمين الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية.وأكدت الوزارة أن الحصيلة المعلنة قابلة للتحديث مع ورود بيانات جديدة.