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وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا

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واس - دمشق  0 تبليغ

  • وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا 1/5
  • وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا 2/5
  • وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا 3/5
  • وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا 4/5
  • وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا 5/5

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم حافلتين على طريق دير الزور - دمشق في سوريا إلى 35 وفاة و30 إصابة، وفق السلطات السورية اليوم.
وأوضحت وزارة الصحة السورية، بحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء، أن منظومة الطوارئ رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاتها.

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وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا - وكالات
وفاة 35 وإصابة 30.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم حافلتين في سوريا - وكالات

حودث تصادم الحافلات في سوريا

ونُقل المصابين إلى مشافي حمص ودير الزور، مع تأمين الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية.
وأكدت الوزارة أن الحصيلة المعلنة قابلة للتحديث مع ورود بيانات جديدة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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