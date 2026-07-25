استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، إلى جانب عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع.

من ناحية أخرى، حذر تصنيف الأمم المتحدة المرحلي للأمن الغذائي من أن أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة ما زالوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، خاصةً في المناطق القريبة من الحدود العسكرية الإسرائيلية، إذ يصعب وصول المساعدات الإنسانية، بينهم 212 ألفًا في مرحلة الطوارئ، ويحتاج 1000 طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل.