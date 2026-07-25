"الأغذية العالمي" يحذّر من توقف مساعدات الملايين في السودان

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من توقف المساعدات المقدمة لملايين السودانيين، مع اقتراب نفاد الأموال المخصصة للتحويلات النقدية في أغسطس المقبل، ومخزونات الغذاء في سبتمبر، ما لم يُوفَّر تمويل عاجل.

وأوضح البرنامج في تقرير نشره اليوم عن عملياته الإنسانية خلال شهر يونيو، أن نفاد الموارد سيحرم ملايين الأشخاص الأكثر ضعفًا من المساعدات الغذائية والنقدية المنقذة للحياة.

وأشار إلى أنه قدم مساعدات إلى (3.7) ملايين شخص خلال يونيو، بينهم مليون شخص يعيشون في مناطق مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة.

وتشمل مناطق كادقلي والدلنج والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية في ولاية جنوب كردفان، إضافةً إلى أمبرو وكرنوي والطينة وريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة في ولاية شمال دارفور.