البرلمان العربي: اعتداءات المستوطنين بالضفة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرًا

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، التصعيد الذي تنفذه مليشيات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية؛ وما أسفر عنه من سقوط شهداء ومصابين وإحراق منازل وممتلكات.وأكد اليماحي في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وفرض واقع استيطاني جديد، مشددًا على أن استمرارها يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الإرهاب الاستيطاني وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.