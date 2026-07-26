معبر رفح البري يستقبل 95 جريحًا ومريضًا ومرافقًا فلسطينيًا

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية، اليوم، 95 جريحًا ومريضًا ومرافقًا فلسطينيًّا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم استقبال 36 مصابًا ومريضًا و59 مرافقًا لهم، ونُقلوا إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

واستقبل المعبر، اليوم، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.

وأفاد مصدر مسؤول بالمعبر أنه جارٍ إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، التي تُعد الدفعة الـ(66)، تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة، مبينًا أن فريقًا من الهلال الأحمر المصري استقبل الفلسطينيين العائدين في معبر رفح البري.