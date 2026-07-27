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الجيش السوداني يكبد الدعم السريع خسائر كبيرة ويحرر منطقة جديدة

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واس - الخرطوم 0 تبليغ

  • الجيش السوداني يكبد الدعم السريع خسائر كبيرة ويحرر منطقة جديدة 1/2
  • الجيش السوداني يكبد الدعم السريع خسائر كبيرة ويحرر منطقة جديدة 2/2

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - سيطر الجيش السوداني على طريق الصادرات الذي يربط العاصمة الخرطوم بولاية شمال كردفان، بعد معارك ضد قوات الدعم السريع استمرت يومين.
وأوضح الجيش في بيان أن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت اليوم من تحرير منطقة أم قرفة وجريجخ.

معارك الجيش السوداني مع الدعم السريع

ولفتت قوات الجيش السوداني إلى خوضها عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على الفرار والتراجع.
وفي وقت سابق استعاد الجيش السوداني، السيطرة على مدينة بارا ومنطقتي البركة وأم سيالة بولاية شمال كردفان غربي السودان، إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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